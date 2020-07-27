«Что они делают в машине и на глазах у всех»: очевидцы сняли на "качающиеся" авто (видео)

Во Владивостоке поздним вечером проходящие горожане были сильно удивлены тому, что увидели, сообщают «Вести:Приморье». Так пешеходы при переходе «зебры» обратили внимание на машину, которая остановилась на красный сигнал светофора.

Что в этом странного? Вроде бы ничего, все правильно, водитель ждет сигнала, подумали бы многие. Однако, нет. Внимание привлекало то, что машина сильно и ритмично раскачивалась. Мнения о "природе" этих колебаний у очевидцев разошлись.

Одни утверждают, что это чисто механические раскачивания. Другие редположили, что в кабине просто кто-то весело проводит время.

«Веселая поездка наверное была», «Укачивает и без этого, а тут еще и такое».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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