«Ужас, сколько там крови»: очевидцы потрясены увиденным ДТП на трассе

В Приморье, в районе поселка Раздольное произошла авария, сообщают «Вести:Приморье».

Автомобиль улетел с дороги в кювет. На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, сотрудники полиции общаются с предполагаемым пострадавшим. Скорее всего, он и есть водитель машины. Мужчина стоит на обочине дороги с голым торсом и перевязанной головой, на теле следы крови. Очевидцы, проезжающие мимо отметили, что крови очень много.

В комментариях паблика предположили, водитель был нетрезвым.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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