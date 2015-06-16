ГТРК «Владивосток» подготовила к выходу в свет новую книгу об истории телевидения Приморья - «65 лет вместе!»

28 июля исполняется 65 лет со дня первой телевизионной передачи в Приморье. Она состоялась в 1955 году в кинотеатре «Уссури» и положила начало истории приморского телевидения. Все годы своей работы телевидение Приморья остаётся неотъемлемой частью жизни всех жителей края. Сегодня все традиции приморского телевидения хранит и уверенно продвигает вперёд Государственная телерадиокомпания «Владивосток». Всех жителей Приморского края и коллектив сотрудников ГТРК «Владивосток» с 65-летием телевидения Приморья поздравили председатель ВГТРК Олег Добродеев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

В честь знаменательной​ даты Государственная телерадиокомпания «Владивосток» подготовила к выходу в свет новую книгу об истории телевидения Приморья - «65 лет вместе!». На её страницах отражены все вехи развития главной телекомпании края. Главные герои книги — люди, которые все эти годы удерживали передовые позиции в профессии, чтобы через телевизионный экран объединять всех жителей Приморья в стремлении любить свою малую родину. Книга «65 лет вместе» создана на основе уникальных документов, которые хранятся в виртуальном музее истории приморского телевидения и радио на сайте vestiprim.ru .

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]