Историческая дата в календаре Приморья — 65 лет телевидению

Сегодня в историческом календаре Приморского края — важная дата. 28 июля исполняется 65 лет со дня первой телевизионной передачи в Приморье. Она состоялась в 1955 году в кинотеатре «Уссури» и положила начало истории приморского телевидения.

Всех жителей Приморского края и коллектив сотрудников ГТРК «Владивосток» с 65-летием телевидения Приморья поздравили председатель ВГТРК Олег Добродеев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Своё 65-летие приморское телевидение встречает в самых современных и отвечающих всем требованиям времени аппаратно-студийных комплексах во Владивостоке, которые из любой, пусть даже самой отдалённой точки связывают воедино самый важный регион страны на Дальнем Востоке. И эта студия — лишь небольшая, видимая часть того информационного производства, которым телевидение Приморья стало за 65 лет своей истории.

Сила современного телевидения края сегодня в том, что это главный ресурс, который каждый день объединяет всех жителей Приморского края информационными выпусками Вестей Приморья, срочными новостями на сайте вестиприм.ру, оперативной информацией на интернет-ресурсах ГТРК «Владивосток», подробностями от корреспондентов телевидения в радиоэфире. Находиться в эпицентре случившегося, знать всё первым и делать участником каждого события жителей Приморья.

Бессмысленно считать сколько только за последнее время жителей края стали соавторами и прямыми героями историй, без которых немыслим эфир главной телекомпании края. Обращения на ветсап, разговоры и споры прямо на улице во время командировок, нелицеприятные комментарии в соцсетях, настойчивые звонки со своим мнением в редакцию — это и есть по-настоящему народный, приморский характер сегодняшнего дня телевидения края.

Сегодня главным телеканалом Приморья руководит Светлана Огнева.Телевидение такая сфера производства, что ей волей-неволей приходится продолжать традиции «железных леди» приморского телевидения советского времени и постперестроечной России Ирины Стрельниковой и Инны Лебедевой. Когда всего за несколько лет на Уборевича, 20А фактически с нуля построили новые студии и аппаратные комплексы, когда с нуля создали информационный телеканал «Восток 24», когда при уважении к своей прошлой истории, телевидение Приморья сегодня уверенно идёт вперёд как часть большого холдинга Всероссийской государственной телерадиокомпании.

В честь знаменательной даты Государственная телерадиокомпания «Владивосток» подготовила к выходу в свет новую книгу об истории телевидения Приморья - «65 лет вместе!». На её страницах отражены все вехи развития главной телекомпании края. Главные герои книги — люди, которые все эти годы удерживали передовые позиции в профессии, чтобы через телевизионный экран объединять всех жителей Приморья в стремлении любить свою малую родину. Книга «65 лет вместе» создана на основе уникальных документов, которые хранятся в виртуальном музее истории приморского телевидения и радио. В музее, который в год 65-летия телевидения Приморья, готовит новые страницы для будущей, большой и интересной истории.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]