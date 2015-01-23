Маркировка животных: процедуре подвергнутся даже пчелы. Названа стоимость

Уже с начала нового года может начаться маркировка (специальными чипами или просто бирками, кольцами, ошейниками и клеймами) почти всех животных, принадлежащих человеку, - домашних кошек и собак, а также коров, свиней, домашней птицы, овец и коз, лошадей, кроликов, северных оленей. Законопроект об этом минсельхоз опубликовал для общественного обсуждения, сообщают «Вести:Приморье». Кроме уже названных животных, маркировать надо будет ослов, мулов и лошаков, верблюдов, пушных зверей, даже пчелосемьи, рыбу и иных водных животных, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Маркировать животных можно несколькими способами. Бирка может обойтись хозяину в 14-20 рублей, ее установка - 50-70 рублей. Кольцо стоит 5-10 рублей, услуга по кольцеванию - 20-50 рублей, ошейник - 150-250 рублей. Наконец, подкожный микрочип стоит от 90 до 140 рублей, его установка - еще 50-100 рублей. Болюс (разновидность микрочипа) обойдется в 150-200 рублей, его введение - 100-150 рублей. Стоимость тату варьируется от 200 до 500 рублей за единицу.

Повсеместная маркировка позволит проследить и выявить источник заболевания животных (в том числе общих для человека и животных), рассчитывают авторы законопроекта.

Промаркировать животных, рожденных до предполагаемой даты вступления в силу законопроекта (1 января 2021 года), нужно будет не позднее 31 декабря 2025 года. Тех, кто родится после 1 января 2021 года, начнут учитывать в системе маркировки с 1 января 2022 года. Маркировкой будут заниматься госветслужбы и аттестованные специалисты.

Вся информация о животных будет заноситься в единую базу. Это позволит найти животное, где бы оно ни потерялось, или привлечь к ответственности владельца, который попытается избавиться от животного. Но какие именно сведения будут заноситься в базу о животном, из проекта документа неясно.

Процедура чипирования безболезненна для животного, говорит руководитель благотворительного фонда "ЗООзащита" Анна Вайман. Она уверена в необходимости внедрения обязательной маркировки домашних животных. Таким образом удастся быстрее возвращать "потеряшек" хозяевам. Сейчас таких случаев очень много и только в 30% из них в лучшем случае удается найти и вернуть животное владельцу. Кроме того, маркировка позволит привлекать к ответственности хозяев, чьи питомцы нанесли кому-то увечья.

Ввести обязательную маркировку домашних питомцев в России пытаются с 2016 года. Но каждый раз законопроект возвращается на доработку, напоминает председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов. В новой версии тоже есть недостатки, считает он. По его мнению, должны быть учтены в базе дикие животные, разрешенные для домашнего содержания, маркировка должна быть предусмотрена также и для животных, содержащихся в приютах (их учет и идентификация позволит контролировать использование госсредств).

Проект предусматривает наказание за уклонение хозяина животного от маркировки: по КоАП, для частных лиц штраф составляет 0,5-1 тыс. рублей. По мнению Бурматова, штрафы должны вводиться постепенно, после длительного переходного периода. "Нужно стимулировать людей, чтобы они сами маркировали своих животных, а не ломать их через колено", - поясняет Владимир Бурматов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]