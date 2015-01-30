Россиян обяжут маркировать домашних животных за свой счет

Законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года, - сообщает "Вести: Приморье со ссылкой на «Известия». Сейчас документ проходит процедуру согласования. В Минсельхозе подтвердили, что маркировка будет обязательной, а штраф за ее отсутствие составит для граждан от 500 до 1 тыс. рублей.

Наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы маркировки. Стоимость процедуры будет зависеть от способа маркирования.

По предварительным расчетам Минсельхоза, цена процедуры может составить от 5 до 500 рублей. Так, например, дешевле всего владельцам обойдется кольцо — от 5 до 10 рублей, правда, еще 20–50 рублей нужно будет заплатить за процедуру установки. Дороже всего татуировка — от 100 до 150 рублей. И еще 200–500 — за нанесение.

За неисполнение указанной обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности. В настоящее время статьей 10.6 КоАП установлена ответственность за нарушение ветеринарных правил, согласно которой сумма штрафов для граждан варьируется от 500 до 1 тыс. рублей.

Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования. После он будет представлен в правительство, которое внесет его в Госдуму. Исходя из текста документа, новые нормы должны вступить в силу уже с января 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]