Новый запрет вводят для посетителей кафе и магазинов

Заксобрание Санкт-Петербурга разработало законопроект, в соответствии с которым россиянам запрещается приходить в кафе и магазины вместе с домашними животными, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующий документ внесен в Госдуму РФ.

«Установить требования к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания», — говорится в тексте документа, размещенного в базе данных Госдумы РФ. Кроме этого, в законопроекте предусмотрен запрет на посещение супермаркетов вместе с животными, отмечает ura.ru.

Авторы инициативы считают, что такие люди создают дискомфорт для окружающих. По их словам, продуктовые тележки часто загрязняются шерстью собак и кошек.

Отметим, ранее в Приморском крае был принят закон, который регулировал отношения в сфере содержания домашних животных на территории края и устанавливал права и обязанности владельцев домашних животных, а также принципы и запреты, связанные с содержанием домашних животных. В нем отмечается - юридические лица, должностные лица и граждане, нарушившие законодательство в сфере содержания домашних животных, несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]