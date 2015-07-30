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"Кожа, буквально, сгорает": приморцы жалуются на агрессивное солнце

"Кожа, буквально, сгорает": приморцы жалуются на агрессивное солнце

Подписчики WhatsApp Вести:Приморье" жалуются на агрессивные солнечные лучи, сообщают "Вести:Приморье".

"Сегодня такое ощущение, как будто сгорает кожа на теле, такое странное солнце", - пишут жители Кавалеровского района Приморья. По их словах, днем 29 июля здесь на солнце термометр показывал +41 градус. Даже небольшое пребывания на открытом воздухе приводило к болезненным солнечным ожогам на коже.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 27-29 июля особо опасные ультрафиолетовые лучи солнца ожидаются в Приморском крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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