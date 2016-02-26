Площадка для выполнения нормативов ГТО стала центром притяжения жителей Надеждинского района

Новая площадка для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в поселке Новый Надеждинского района пользуется большой популярностью у местных жителей, сообщают «Вести:Приморье». Уже несколько месяцев они готовятся на ней к тестированию комплекса ГТО и успешно выполняют нормативы на знаки отличия. Спортивный объект был построен в рамках национального проекта «Демография» в декабре прошлого года и уже успел стать центром притяжения местных сподвижников ЗОЖ.

Один из жителей района, 70-летний любитель физической культуры и спорта Владимир Болдырев выполнил нормативы ГТО 11-й возрастной ступени (70 лет и старше) в этом году на золотой знак отличия. Самостоятельно подготовиться к выполнению нормативов он смог на новой спортплощадке.

«Со спортом я дружу уже лет 65. В детстве много катался на лыжах, потом увлекся стрельбой, пробовал себя в спортивном ориентировании, бадминтоне, биатлоне и всегда любил бегать. Стараюсь участвовать во всех крупных марафонах, которые проводятся в крае. Комплекс “Готов к труду и обороне” нравится своей универсальностью, так как я и сам люблю многие виды спорта», – поделился отличник ГТО.

И дети, и взрослые на площадке уже с семи утра, как только она открывается. Все желающие могут заниматься даже с наступлением темноты, так на объекте предусмотрено освещение, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Наш муниципальный центр тестирования открыт в апреле прошлого года, за этот период зарегистрировались и выполнили нормативы ГТО более 140 жителей района. На конец 2019 года у нас в районе шесть золотых, 26 серебряных и 18 бронзовых значкистов. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мы были вынуждены прекратить принимать нормативы. С мая разрешили проводить занятия на открытом воздухе, надеемся, что в скором времени возобновим и прием нормативов», – рассказал руководитель муниципального центра ГТО Надеждинского района Александр Захаров.

По словам руководителя центра тестирования, такие спортобъекты, как площадка для подготовки к сдаче нормативов ГТО, очень востребованы. В первую очередь, их нужно строить на территории физкультурно-оздоровительных комплексов или общеобразовательных школ, потому что там они будут под круглосуточной охраной, что исключит случаи вандализма.

В прошлом году в Приморском крае в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» (составляющая нацпроекта «Демография») было возведено девять площадок ГТО. В 2020 году появятся еще пять – в Чугуевке, Яковлевке, Владимиро-Александровском, Романовке и Пограничном.

Отметим, на сайте gto.ru зарегистрировано более 57 тысяч приморцев. За период с 2016 по 2020 годы обладателями знаков отличия «Готов к труду и обороне» стали 19407 человек, из них золотые знаки получили 7348 человек, серебряные – 7819, бронзовые – 4250.

Стать участником физкультурно-спортивного движения могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше, имеющие медицинский допуск. Более подробную информацию можно получить в региональном центре ВФСК ГТО Приморского края, находящемся по адресу: Владивосток, Батарейная, 2 (спорткомплекс «Олимпиец», кабинет 22) по телефону: 8(423) 260-50-34, электронная почта: vfskgtoprim@mail.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]