Самый спортивный вуз выбрали в Приморье

Победителей краевого фестиваля Всероссийского культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов высших учебных заведений определили в Приморье. Состязания прошли 21-22 сентября во Владивостоке. Кубок победителей завоевала команда Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, в программу соревнований вошли отжимание, пресс, плавание, бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание на перекладине и наклоны.

Кроме кубка командного первенства медали и грамоты краевого минспорта получили тройки призеров в личном первенстве. Среди девушек лучшей стала Ксения Дмитриева (Дальрыбвтуз), второе и третье места заняли студентки ВГУЭС Елизавета Потетинова и Кристина Андрейченко. У юношей лидировали учащиеся ВГУЭС – первым стал Алексей Плотников, вторым – Владислав Губский, третье место – у Парвиз Физули Оглы Амирова.

Движение ГТО в этом году отмечает юбилей – 90 лет со дня создания. В честь этой даты на церемонии открытия состоялось вручение золотых знаков отличия приморцам, успешно выполнившим нормативы комплекса ранее. Вручили знаки отличия директор Центра спортивной подготовки Приморского края Денис Русинов и мастер спорта по самбо Лаура Веслополова. Заслуженные золотые значки и удостоверения получили юные приморцы от 6 до 17 лет Артем Малышенко, Камилла Пирогова, Артем Присяжный, Макар Тахтамышев, Александр Тульба, Михаил Шуралев, Владимир Коломеец, Ирина Мельникова, Даниил Шуралев, Артем Бузукин, Даниил Межинский, Даниил Осташкин, Денис Китченко, Никитин Всеволод, Виктор Рыжов, Иван Федорчук, Елизавета Каримова и Кристина Андрейченко.

«С 2019 года спортивный комплекс ГТО вошел в проект “Спорт – норма жизни” национального проекта “Демография”. Каждый год региональный центр тестирования проводит фестивали среди практически всех возрастных групп населения. В следующем фестивале, который состоится уже через неделю, будут участвовать пенсионеры со всего Приморья», – сообщил Денис Русинов.

Напомним, стать участником движения ГТО могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше, имеющие медицинский допуск. Более подробную информацию можно получить в региональном центре ГТО Приморского края, находящемся по адресу: Владивосток, улица Батарейная, 2 (спорткомплекс «Олимпиец», кабинет 22), по телефону: 8 (423) 260-50-34, электронной почте: vfskgtoprim@mail.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]