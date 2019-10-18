Спорт сегодня в моде. Это доказывают участники краевого фестиваля «Готов к труду и обороне». На протяжении двух дней учащиеся приморских колледжей будут состязаться в силе, выносливости, гибкости и меткости.

В первом комплексе упражнений: подтягивания, отжимания и проверка на гибкость. Свою готовность к труду и обороне проверяют 50 участников из шести приморских колледжей. Стимул у каждого свой. Кто-то решил улучшить свои физические показатели...

Даниил Полущенко, участник краевого фестиваля «Готов к труду и обороне»: «Я решил развить свою выносливость, потому что считаю, что недостаточно вынослив. Спорт это жизнь».

А кого-то отправили на фестиваль за успехи в учебе.

Яна Бибкаева, участник краевого фестиваля «Готов к труду и обороне»: «Мы на физкультуре хорошо занимаемся и из-за этого нас сюда послали ГТО сдавать.

- Получается?

- Это ужасно пока. Потому что именно эти нормативы у меня ужасно получаются».

Зато в других Яна сильна. Лучше всего ей удается бег, прыжки в длину, стрельба и в плавание. Оно идет следующим этапом. Здесь уже разогретые мышцы и связки работают в полною мощность. Усиливается и дух соперничества.

По результатам сдачи участникам положены значки. Как и медали, они бывают бронзовыми, серебряными и золотыми. Кроме того, победители получают шанс отправится на всероссийские соревнования. Так, сегодня сборная победителей летнего фестиваля ГТО отправилась в Крым.

Екатерина Коротун, начальник отдела регионального центра тестирования, региональный оператор по организации комплекса ГТО в Приморском крае: «Ребята едут в Артек на третью смену, на 21 день. Где в рамках этой смены они будут участвовать во всероссийском этапе фестиваля ВФСК ГТО».

Система ГТО включает 11 уровней сложности нормативов. Всё зависит от пола и возраста. Он, кстати, колеблется от 6 до 70 лет! При этом, как показывает статистика, возраст самых активных приморцев при сдаче ГТО перешагивает за половину столетия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]