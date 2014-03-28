Авторынок Владивостока: рост цен в Японии сократил поставки в Приморье

В столице Приморья на автомобильном рынке «Зеленый угол» в июле, по сравнению с прошедшими месяцами, покупателей стало больше, причем и в будни, и в выходные дни. А вот товар — свежепривезенные автомобили — убывает, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал drom.ru.

Новых завозов особо нет, так как, со слов продавцов, цены в Японии на продаваемые машины возросли в среднем на 100-200 тысяч рублей. Таким образом, авто, которые покупаются на аукционах, уже заведомо дороже, чем те, что сейчас продаются во Владивостоке, учитывая все издержки.

Говорят, из-за пандемии в Японии количество автомобилей, выставляемых на аукционы, сильно снизилось — нечем торговать. Отсюда и рост цен на то, что осталось. Но все равно понемногу поступают свежие машины, и выбор по-прежнему есть.

Примеры цен на машины за июль на автомобильном рынке Владивостока





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]