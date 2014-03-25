Оттуда не дозвонишься: операторы связи будут блокировать звонки в казенных домах

Правительство России поддержало законопроект, вводящий процедуру блокировки сотовой связи в тюрьмах. С инициативой выступила группа депутатов Госдумы, сейчас законопроект готовится в парламенте к первому чтению, сообщают «Вести:Приморье».

Заключенным нельзя иметь на руках сотовые телефоны. Однако на практике нелегальная связь за решеткой есть, хотя с ней и активно борются.

Сама по себе проблема блокирования сотового сигнала в тюрьмах обсуждается очень давно, были испробованы разные способы: глушилки, специальные материалы для строительства тюрем и т.п. Несколько раз уже заявлялось о полном решении проблемы. Однако на деле пока ничего не решено.

Многие эксперты не раз высказывались о том, что борьба с нелегальными телефонами велась не с того конца, отмечает «РГ».

Мол, ключики к решению проблемы лежат в сотовых компаниях. Поэтому подготовленный проект вводит специальную процедуру отключения нелегальной связи.

Блокировка будет производиться по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний.

"Незаконное использование связи в местах лишения свободы сегодня является основным источником поступления средств в так называемый общак, число преступлений, совершенных осужденными с использованием мобильных телефонов, остается высоким. ФСИН изымает ежегодно около 60 тысяч телефонов, а с учетом латентности правонарушения мы понимаем, что это - капля в море", - рассказал в свое время один из инициаторов проекта, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, проверяющие из вышестоящих тюремных инстанций - регионального управления ФСИН, центрального аппарата - в ходе одной большой проверки в колонии могут выявить до 200 телефонов. Найдут далеко не все. А через некоторое время количество нелегальных трубок у заключенных вновь вырастет.

Но теперь сотрудникам тюремного ведомства не надо будет искать нелегальные телефоны по разным тайникам. Запретные трубки выявит электронный мониторинг. После того как какой-то номер звонком выдаст себя, начальник сразу же направит требование в сотовую компанию и телефон отключат.

Порядок взаимодействия операторов связи с администрациями казенных домов, а также форма обращения к оператору связи о прекращении оказания услуг связи будет устанавливаться правительством страны. Правительство в целом поддержало инициативу при условии доработки.

Пока же, как сообщает тюремное ведомство, регулярно пресекаются попытки доставки сотовых телефонов в казенные дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]