Новости Общество
Сегодня, 10:37

Операторов связи обяжут отключать мобильные на территории тюрем

Операторов связи обяжут отключать мобильные на территории тюрем

Источник фото: iPhones.ru

В России предлагают обязать операторов отключать мобильную связь в тюрьмах по требованию руководителей исправительных учреждений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Парламентскую газету". Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний Госдумы.

Действующее законодательство запрещает использование любых видов мобильной связи в местах лишения свободы. Тем не менее практика показывает, что заключенные активно пользуются сотовой связью в мошеннических целях. А количество изымаемых в местах лишения свободы мобильных устройств с годами не сокращается.

С помощью каналов мобильной связи злоумышленники также организовывают и поддерживают поставку осуждённым и подследственным наркотиков и других запрещённых предметов. Либо устраивают давление на свидетелей или даже координируют действия оставшихся на свободе подельников.

Поэтому авторы законопроекта предлагают наделить руководителей территориальных органов УИС правом обращаться к операторам мобильной связи с просьбой о прекращении обслуживания абонентских номеров. Предполагается, что операторов обяжут блокировать любые телефоны, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и СИЗО. 

Отметим, что документ получил одобрение Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности и профильного комитета Госдумы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме