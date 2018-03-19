Операторов связи обяжут отключать мобильные на территории тюрем

В России предлагают обязать операторов отключать мобильную связь в тюрьмах по требованию руководителей исправительных учреждений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Парламентскую газету". Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний Госдумы.

Действующее законодательство запрещает использование любых видов мобильной связи в местах лишения свободы. Тем не менее практика показывает, что заключенные активно пользуются сотовой связью в мошеннических целях. А количество изымаемых в местах лишения свободы мобильных устройств с годами не сокращается.

С помощью каналов мобильной связи злоумышленники также организовывают и поддерживают поставку осуждённым и подследственным наркотиков и других запрещённых предметов. Либо устраивают давление на свидетелей или даже координируют действия оставшихся на свободе подельников.

Поэтому авторы законопроекта предлагают наделить руководителей территориальных органов УИС правом обращаться к операторам мобильной связи с просьбой о прекращении обслуживания абонентских номеров. Предполагается, что операторов обяжут блокировать любые телефоны, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и СИЗО.

Отметим, что документ получил одобрение Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности и профильного комитета Госдумы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]