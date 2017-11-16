«Девушка, вы выпускница? Мне за вас заплатили»: руководителям сделали заманчивое предложение

Работодателям, принимающим на работу выпускников 2020 года, предложили выплачивать субсидии в размере до трех МРОТ, сообщают «Вести:Приморье».

С данной инициативой директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин обратился в письме к заместителю министра труда и социальной защиты РФ Елене Мухтияровой, отмечает ura.ru.

«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трех МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года», — приводит содержание обращения RT. Однако получить такую субсидию работодатель сможет только в случае, если выпускник проработает на полученной должности не менее года, говорится в письме. Выплаты предполагается начислять на каждого трудоустроенного выпускника.

По мнению Семина, это позволит выпускникам быстрее найти работу в непростых условиях. Он обращает внимание на то, что на фоне пандемии коронавируса ситуация на рынке труда заметно ухудшилась — вырос уровень безработицы. Согласно инициативе, субсидии будут выплачиваться организациям, которые работают в приоритетных для импортозамещения отраслях экономики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]