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Без справок: получить субсидию на оплату ЖКХ станет проще

Без справок: получить субсидию на оплату ЖКХ станет проще

Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ в России станет проще. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщают «Вести:Приморье».

«С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию», — цитирует Мишустина «Известия». Отмечается, что документы уже подготовлены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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