Налог на имущество: в кадастровую карту внесены изменения. Стоит обратить внимание

На публичной кадастровой карте Росреестра теперь можно увидеть все изменения кадастровой стоимости земли. Эти сведения могут понадобиться, чтобы понять, увеличится ли сумма налога на землю и возведенные на ней постройки, сообщают «Вести:Приморье».

Как уточнили "РГ" в Федеральной кадастровой палате, в целом из публичной кадастровой карты можно бесплатно и в режиме онлайн узнать кадастровый номер, кадастровую стоимость объектов недвижимости, получить сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади интересуемого участка, здания, других объектов. Теперь же в карточке объекта можно увидеть и когда кадастровая стоимость была определена, утверждена и внесена в Единый госреестр недвижимости.

Чтобы налог на недвижимость рассчитывался справедливо, сведения о его кадастровой стоимости нужно время от времени актуализировать. Местные власти регулярно проводят государственную кадастровую оценку недвижимости. В городах федерального значения не чаще одного раза в два года, в остальных случаях - не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет.

Допускается и внеочередная оценка. Окончательные результаты утверждают региональные власти. После того, как вступит в силу региональный законодательный акт, и начнет применяться новая кадастровая стоимость. Вот теперь это и можно увидеть на публичной карте.

Результаты определения кадастровой стоимости можно оспорить. Сделать это может любой человек, компания или арендатор, если посчитают, что она завышена.

Сделать это можно при проведении государственной кадастровой оценки. Для этого надо выяснить в местной администрации, какое учреждение проводит оценку и изучить информацию на его сайте о результатах предварительной оценки. Такие данные доступны 60 дней, предоставить замечания можно в течение 50 дней. Исправление кадастровой стоимости до ее утверждения, то есть до начала начисления налогов, рассчитанных по новой стоимости, позволит избежать обращения в суд. Для оспаривания утвержденной кадастровой стоимости потребуется знать дату ее определения (это тоже есть на карте).

В Кадастровой палате подчеркивают, что публичная карта находится по адресу: pkk.rosreestr.ru. Если на карте предлагается заплатить за какую-то услугу, значит это сайт-двойник, не имеющий отношения к официальному.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]