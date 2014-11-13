«Я их тихо ненавижу»: ситуация на трассе Де-Фриз – Седанка возмутила горожан

Во Владивостоке на трассе Де-Фриз – Седанка водители груженых большегрузов не накрывают содержимое кузова, возникают конфликтные ситуации, сообщают «Вести:Приморье».

Те, кто едет за таким огромным авто, понимает, что даже при соблюдении дистанции, вылетевшая часть содержимого может отрикошетить в его машину. И, как уверяют жители Владивостока, это не редкость.

- Водители большегрузов, когда вы везёте сыпучие грузы в своих кузовах, вы обязаны прикрывать это тентом! Несётся сейчас данный водитель по Де-Фризу и просто сыпется с него песок на все проезжающие автомобили, - уточнил очевидец.

«Я каждую неделю езжу Владивосток - Арсеньев. По дороге как минимум встречаю 5-7 большегрузов. Не один не прикрыт. Я их тихо ненавижу. Меняла стекло, опять трещина, капот весь камнями оббит и туманку разбили. Иногда хочется прям камнями в них кидаться. Едет, а с него как с карьера камни летят», «Проедьте от Кневичей до Заводского (в заводском дробильно-сортировочный завод). По этой дороге может не плохо охуярить отсевом или щебнем с самосвала. На вопрос в дежурку, почему так? Они сказали, что периодически проводят рейды», «Полиция за этим должна следить», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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