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«Как так-то»: Катер «атаковал» виадук на трассе Седанка – Патрокл

«Как так-то»: Катер «атаковал» виадук на трассе Седанка – Патрокл

Источник фото: dps.vl

Свидетелями странной ситуации на трассе Седанка – Патрокл стали многочисленные водители, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в поле видеорегистратора очевидца ситуации попал длинномер, который перевозил катер. Но что-то, вероятно, пошло не так. Виадук был атакован. Скорее всего, водитель перевозившего автомобиля не рассчитал габариты катера. Получилось то, что получилось. Катер «задел» виадук.

Детали уточняются.

«Ну а те кте вёз катер при светлой памяти ехали или на автопилоте?», «походу, когда его везли на море в сезон виадука еще не было, сезон закрылся и появился виадук!», отметили в комментариях удивленные пользователи паблика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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