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Внутренние переводы по РФ прекратились в одной из электронных платёжных систем

Внутренние переводы по РФ прекратились в одной из электронных платёжных систем

Источник фото: pixabay.com

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России, сообщают «Вести:Приморье».

Обслуживание этих операций завершилось в полночь 31 июля с вступлением в силу нового пользовательского соглашения. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что российские пользователи системы могут продолжать отправлять средства за границу или получать деньги из-за рубежа.

Отмена внутрироссийских переводов платежной системой PayPal связана с вступлением в силу поправок к закону "О национальной платежной системе". "В соответствии с ней оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации больше не могут передавать информацию о переводах, которые проводятся внутри России, за рубеж. Также запрещается предоставлять доступ к этим данным с территории другого государства", - напоминает издание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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