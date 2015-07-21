Закон подписан: банкротство граждан стало бесплатным

С 1 сентября граждане, чьи долги составляют от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, могут подать заявление о своем банкротстве - бесплатно и без суда, сообщают «Вести:Приморье». Ключевое условие - судебные приставы проводили по должнику исполнительное производство и прекратили его, не найдя ни денег, ни имущества, которыми можно погасить долг. То есть речь идет о списании безнадежных долгов малоимущих граждан. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

В отличие от действующего порядка, новый закон допускает банкротство по долгам на сравнительно небольшие суммы. Банкротство через суд возможно для долгов от 500 тыс. руб. и стоит около 100 тысяч рублей (за первую половину года суды вынесли решения о банкротстве 42,7 тыс. граждан).

По новому закону достаточно заявления должника в любой МФЦ "Мои документы". МФЦ проверит, в каком состоянии исполнительное производство в отношении должника, а затем разместит уведомление в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс), отмечает «РГ».

При всей простоте процедуры закон содержит существенный барьер для ее использования. Он заключается в том, что заявлению о банкротстве предшествует завершенное исполнительное производство, то есть заемщик должен пройти через судебное разбирательство по иску банка или МФО, и судебные приставы должны вынести постановление о невозможности взыскания, а это может занимать годы, отмечает председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Кроме того, судебный пристав может не прекращать исполнительное производство, если у должника периодически возникают какие-то доходы. Наконец, банки и МФО могут передать долг коллекторам, а не пытаться взыскать его через суд.

После подачи заявления в МФЦ прекращается начисление процентов, пени и штрафов, то есть долг больше не растет. Банк или МФО, чьи кредиты/займы указаны в заявлении о банкротстве, могут еще раз проверить по государственным реестрам, нет ли у должника недвижимости, кроме единственного жилья, или автомобиля, которые можно взыскать, и вправе инициировать общую процедуру банкротства, через суд. Если кредитор, как и приставы, не нашел активов у должника, через шесть месяцев после регистрации дела в Федресурсе гражданин освобождается от долгов и может начинать жизнь с чистого листа.

Важно помнить, что списана будет именно та сумма долга, которую гражданин указал в заявлении. При этом есть опасность, что он может не знать точно, сколько именно должен с учетом процентов и штрафных санкций. Поэтому перед подачей заявления необходимо обратиться за этими сведениями в банк или МФО, советует юрист, эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Лолла Кириллова. Кредиты, не указанные в заявлении о банкротстве, останутся действующими.

Взамен списания долгов гражданин частично ограничивается в правах. В течение шестимесячной процедуры банкротства он не может брать новые кредиты/займы и выступать поручителем. Если гражданин менее чем за год до банкротства был индивидуальным предпринимателем, он не может в течение пяти лет заниматься предпринимательством и занимать руководящие должности (такие же последствия наступают после банкротства по суду). Повторно пройти внесудебное банкротство можно только через 10 лет.

"Мы рассчитываем, что новая процедура банкротства поможет наименее обеспеченным гражданам, попавшим в трудное жизненное положение, освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни", - отмечал замминистра экономического развития Илья Торосов.

Влияние закона на кредиторов также должно быть в целом позитивным. "Появится возможность в более простом порядке списать безнадежную задолженность, сократятся сроки тех процедур банкротства, которые заведомо не приводят к получению возмещения, но заставляют нести организационные и материальные издержки", - говорит Евгений Акимов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]