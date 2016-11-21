«Деньги перестанут быть вашими»: банки поддерживают «особенное право»

Российские банки хотят получить право снимать комиссию и кредитные платежи со счета клиента в случае, если с ним не получается связаться на протяжении года, сообщают «Вести:Приморье».

Доктор экономических наук Константин Ордов считает, что такие идеи подталкивают к мысли: «деньги, которые вы принесли в банк, перестают быть вашими».

«Может быть, банки решили «экспроприацией под сурдинку» заняться? Запустить руку в чужой карман заманчиво, подобные идеи всегда вызывают инициативу, — рассказал Ордов в интервью одному из изданий. Он считает, что такая инициатива могла возникнуть из-за недавнего предложения Минфина изымать «неподтверждённые» деньги в пользу Пенсионного фонда России (ПФР).

По мнению эксперта, в современном мире не может быть проблем со связью. Тем более, что каждый клиент банка оставляет полную информацию о себе. Также Ордов обратил внимание на возникающий в данной ситуации банковский парадокс, когда при открытии счёта или вклада к клиенту вопросов у кредитного учреждения не возникает, но при изъятии денег внезапно могут потребовать справку об их источнике, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]