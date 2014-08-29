Отказы отменяются: Банки пересмотрят некоторые условия работы с клиентами

Банки лишатся возможности отказывать в открытии счета гражданам, в отношении которых нет обоснованных подозрений в отмывании ими преступных доходов, сообщают «Вести:Приморье». Они также будут обязаны объяснять как физлицам, так и юрлицам причины отказа в обслуживании и блокировок счетов.

Проект поправок об этом в статью 7 закона №115-ФЗ правительство внесло в Госдуму.

Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. При этом банки на уровне закона не обязаны объяснять, чем мотивировано решение, отмечает «РГ».

"В результате могут пострадать обычные граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции", - отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Банк России в методических рекомендациях указал банкам на необходимость объяснять причины отказов, чтобы клиенты смогли воспользоваться механизмом реабилитации. Информацию об отказах, связанных с высокорисковыми операциями, банки направляют в Росфинмониторинг, и отказники пополняют общебанковские "черные списки" клиентов, требующих повышенного внимания от всех банков. Эти списки Банк России регулярно рассылает по всем кредитным организациям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]