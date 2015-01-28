Дома в Уссурийске подключают к природному газу

Дома микрорайона «Радужный» в Уссурийске подключили к природному газу. Торжественный пуск состоялся в понедельник, 3 августа, сообщают «Вести:Приморье».

Благодаря доступу к магистральному природному газу, стоимость платы за коммунальные услуги, по оценке, снизится в три-четыре раза. Поступление «голубого топлива» стало возможным благодаря поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко, которое глава региона дал на заседании Совета по привлечению инвестиций в декабре 2018 года, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Радужный» стал первым в Приморье жилым комплексом, подключенным к газу. Работы по возведению магистральных сетей и газификации микрорайона заняли около года. Это результат совместных усилий Правительства Приморья, администрации Уссурийска, филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и инвестора, ООО «ЮгСтрой».

Газификация «Радужного» началась в январе с перевода на газ первых трех котельных в Уссурийске. После начались работы по подготовке к подключению к газу квартир жилого комплекса. Было важно успеть до начала отопительного сезона, иначе газовикам пришлось бы на время отключать местных жителей от тепла. Проведение газа в жилых квартирах – задача трудоемкая. Сейчас он поступил уже в 378 квартир.

«Для газификации Уссурийска построили отдельный газопровод-отвод с врезкой в магистральный газопровод “Сахалин–Хабаровск–Владивосток”, возвели газораспределительную станцию “Уссурийск”, которая предназначена для газоснабжения Уссурийского городского округа, Михайловского района, ТОР “Михайловский”. Мы вложили в проект около 2 миллиардов рублей», − рассказал директор филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин.

На этом газификация муниципальных образований Приморья не заканчивается.

«Мы намерены сосредоточиться на подключении к газу жителей частного сектора и муниципальных образований. Пока что это, преимущественно, Дальнереченский, Спасский, Надеждинский районы, поскольку они расположены вблизи магистрального газопровода. Продолжим переоборудование котельных, работающих на мазуте. На газификацию муниципалитетов в региональном бюджете на 2021 год будет заложено около 1 миллиарда рублей», − подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

Руководитель агентства энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев назвал приоритеты энергетиков на последующие годы – перевод на газ населения региона.

«Радужный – первый такой проект в Приморье, было много сложностей, которые, несомненно, учтутся в дальнейшей работе, но мы совместно с Газпромом, муниципалитетом, другими ведомствами их преодолели и результат – запуск газа в Уссурийске. Дальнейшая же работа по газификации рядовых потребителей будет вестись параллельно со строительством газовой инженерной инфраструктуры. И строящиеся дома в том же Уссурийске уже станут газифицированными», – пояснил глава ведомства.

Ранее местные жители использовали сжиженный газ, что обходилось недешево. Ежегодно из краевого бюджета выделялось около 6 миллионов рублей на компенсацию затрат. Теперь эти деньги пойдут на реализацию социальных проектов.

«В январе мы платили в среднем 4 тысячи рублей за газ. Сейчас ожидаем существенные изменения», − поделилась впечатлениями от газификации Надежда Губарь, проживающая в «Радужном» с мужем и годовалым ребенком.

Жилой комплекс «Радужный» – один из немногих примеров комплексного развития территории в Приморье. Сейчас там строится детский сад, в планах – возведение еще одного детсада и школы. На территории комплекса предусмотрены парковки и детские площадки, неподалеку расположился парк отдыха.

«Сейчас у нас проживают около 1,5 тысячи человек. Возведенные на сегодняшний день жилые площади – это лишь около 5% от запланированного. В дальнейшем мы намерены возводить как частные, так и многоквартирные дома. Площадь жилищной застройки составляет 200 гектаров. 120 займет агропромышленная зона, еще 100 гектаров – парк отдыха», − отметил генеральный директор ООО «ЮгСтрой» Александр Сидоренко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]