Состоялось знаковое для Приморья событие

Подготовка к врезке в магистральный газопровод началась в Приморье, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

В районе Уссурийска приступили к подготовке врезки в действующий магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Это первый технологический этап по подаче природного газа на газораспределительную станцию Уссурийска.

Как рассказали в департаменте энергетики Приморского края, сейчас специалисты приваривают так называемый «разрезной тройник» на действующем магистральном газопроводе «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

«Непосредственно врезка под давлением в магистраль запланирована на следующей неделе, после чего газ поступит на газораспределительную станцию, где пройдет предварительную подготовку перед подачей потребителям – отчистку и наполнение его запахом для определения возможных утечек», – пояснил руководитель ведомства Андрей Леонтьев.

Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию газораспределительной станции позволит уже в текущем году обеспечить экологически чистым топливом население микрорайона Радужный, пять котельных, которые в свою очередь будут отапливать 101 жилой дом и семь социально важных объектов, а также резидентов ТОР «Михайловский» в районе площадки Некруглово.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, врезка в основной газопровод – знаковое событие для региона.

«Это уже и есть та газификация края, когда газ начнут получать потребители», – отметила замглавы региона.

Она добавила, что кроме врезки в магистральный газопровод, заканчивается сооружение газопровода-отвода и газораспределительной станции в Спасске-Дальнем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]