В еще один город Приморья пришел газ
Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» заполнил газом межпоселковый газопровод к Большому Камню. После окончания пуско-наладочных работ на оборудовании котельной теплом и горячей водой будут обеспечены жилые микрорайоны «Шестой», «Парковый» и «Садовый».
Как сообщили в администрации Приморского края, завершено строительство газопровода протяженностью более четырех километров от газораспределительной станции до границ газомазутной котельной.
Трубопровод полностью сварен в нитку, уложен и засыпан, проведены испытания на прочность и герметичность и заполнен природным газом. Следующим шагом будет наладка оборудования котельной, после чего тепло будет подано потребителям. Новые мощности позволят обеспечить теплом строящиеся микрорайоны города.
Напомним, на прошлой неделе газ подали в Уссурийск, в январе планируется подключение газораспределительной станции в Спасске-Дальнем. Все это дает новый импульс развития Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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