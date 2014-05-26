Подан газ для проведения пусконаладки котельной на ТОР «Большой Камень»

Осуществлена подача природного газа на котельную, построенную Корпорацией развития Дальнего Востока в рамках создания инфраструктуры ТОР «Большой Камень». Газоснабжение позволит провести второй этап пусконаладочных работ и ввести в эксплуатацию энергообъект мощностью 24,08 Гкал/час, предназначенный для обеспечения теплом и горячей водой возводимых для судостроителей жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый» и «Садовый».

Как сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на Минвостокразвития, работы по подаче газа выполнены Приморским производственно-эксплуатационным подразделением АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

«В рамках пусконаладочных работ специалисты в первую очередь проведут опробование систем безопасности котельной, выполнят пробный пуск газовых горелок котлов и проверят противоаварийную автоматику. После этого произойдет заполнение системы специально подготовленной водой и будет осуществлен пробный пуск газовых котлов на минимальных значениях мощности», - сообщила директор департамента строительства АО «КРДВ» Ирина Волынкина.

Теплоноситель от газовой котельной пойдет через уже построенную тепловую сеть протяженностью 2,2 километра до введенного в эксплуатацию центрального теплового пункта (ЦТП-12) мощностью 8,8 Гкал/час, и до построенных ЦТП «Парковый» и ЦТП «Садовый».

ТОР Большой Камень специализируется на судостроении и судоремонте, а также строительстве жилья, логистике и рыбопереработке. Всего на сегодняшний день инвестиционную деятельность на ТОР Большой Камень ведут 19 резидентов. Общий объем инвестиционного портфеля – 262,7 млрд рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать 15,4 тысячи рабочих мест. Почти 117 млрд рублей резиденты уже инвестировали и создали 5,7 тысячи рабочих места.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]