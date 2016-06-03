Газ пришел в Приморье - состоялось знаковое событие

В воскресенье, 1 декабря, в районе села Глуховка Уссурийского городского округа состоялось долгожданное событие - врезка в действующий магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

Теперь газ поступит на распределительную станцию, где пройдет предварительную подготовку перед подачей потребителям, и уже в середине декабря экологически чистым топливом будет обеспечено население микрорайона Радужный в Уссурийске, пять котельных, которые в свою очередь будут отапливать 101 жилой дом и семь социально важных объектов, а также резидентов ТОР «Михайловский» в районе площадки Некруглово.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]