Сахалинский газ придет в Приморье уже в 2020 году
Министерство энергетики РФ считает, что проект расширения газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» будет завершен уже в 2020 году, мощность первой очереди составит 8 млрд куб. м в год, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
По информации ТАСС, это следует из презентации к докладу директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова на форуме «Нефть и газ Сахалина».
Протяженность газопровода - 380 км, а суммарная проектная мощность - до 20 млрд куб. м в год.
Газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» предназначен для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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