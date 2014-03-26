Новости Общество Экономика Деловые новости

Сегодня, 01:11
 

Сахалинский газ придет в Приморье уже в 2020 году

Сахалинский газ придет в Приморье уже в 2020 году

Фото: newsland.com


Министерство энергетики РФ считает, что проект расширения газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» будет завершен уже в 2020 году, мощность первой очереди составит 8 млрд куб. м в год, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС. 

По информации ТАСС, это следует из презентации к докладу директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова на форуме «Нефть и газ Сахалина».

Протяженность газопровода - 380 км, а суммарная проектная мощность - до 20 млрд куб. м в год.

Газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» предназначен для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Как РФ должна реагировать на инцидент в Японском море:



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря