Зверское нападение в баре Владивостока. Злоумышленник попал на видео

Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений бармену, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку (Фрунзенский район) поступило сообщение врача скорой медицинской помощи о госпитализации молодого человека с проникающим ранением брюшной полости.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что ночью в одном из кафе на улице Батарейная в ходе конфликта посетитель нанес ножевое ранение бармену, после чего скрылся.

Потерпевший был госпитализирован в хирургическое отделение городской клинической больницы Владивостока.

Полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Фрунзенского района установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 19-летний уроженец Республики Тыва, отметили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

Материалы переданы по подведомственности для принятия процессуального решения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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