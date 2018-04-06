Налоговая служба напоминает о «Виртуальном налоговом офисе»

ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока сообщает:

Все чаще у налогоплательщиков возникают вопросы об упрощении процедуры получения налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов, подаче декларации по форме 3-НДФЛ на получение имущественных и социальных налоговых вычетов, оплате налогов и имеющейся задолженности, без посещения налоговой инспекции.

Для этого, на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru продолжительное время с успехом функционирует электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Основная цель работы данного сервиса направлена на совершенствование электронного документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками, сокращение сроков получения документов, предусмотренных НК РФ, и расходов, связанных с их направлением, как со стороны налоговых органов, так и налогоплательщиков.

Личный кабинет налогоплательщика позволяет:

- Получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

- Контролировать состояние расчетов с бюджетом;

- Получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

- Оплачивать налоговые платежи;

- Заполнять и направлять налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц по форме №3-НДФЛ;

- Обращаться в налоговые органы без личного визита.

В настоящее время, в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, использование возможностей «Личного кабинета для физических лиц» является как никогда востребованным.

Получить доступ к личному кабинету налогоплательщика в настоящее время можно одним из следующих способов:

1)С помощью квалифицированной электронной подписи.

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.

2) С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Внимание! Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]