Личный кабинет - на связи с налоговой службой без визитов в инспекцию

ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока сообщает, что в целях защиты dашего здоровья и здоровья Ваших близких с 13.07.2020 г. все офисы налоговой службы г. Владивостока до особых распоряжений работают в бесконтактной форме.

Но если возникла необходимость посетить налоговую службу - сделайте это не выходя из дома. Для получения услуг, предоставляемых ФНС России, достаточно воспользоваться «Личным кабинетом». Функционируют 3 вида личных кабинетов: для физических лиц, для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц.

Функционал «Личных кабинетов» постоянно расширяется, что позволяет пользователям значительно упростить получение более широкого спектра услуг.

В «Личном кабинете для физических лиц» содержится информация о начисленных и уплаченных суммах имущественных налогов, НДФЛ. Налогоплательщик может проверить полноту и достоверность сведений о принадлежащих ему объектах недвижимости и транспортных средствах, заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и направить ее в инспекцию через Интернет, а также в режиме онлайн оплатить имущественные налоги.

В «Личном кабинете индивидуального предпринимателя» можно подобрать оптимальную систему налогообложения, воспользоваться «Налоговым калькулятором», позволяющим самостоятельно рассчитать суммы налогов в зависимости от выбранного режима налогообложения. Увидеть свои платежи, запросить справки, подать заявления.

Сервис «Личный кабинет юридического лица» позволяет организации получать информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, наличии задолженности, переплат и невыясненных платежей, выписку из государственного реестра, направлять запросы, получать справки о состоянии расчетов по налогам и сборам и об исполнении обязанности по их уплате, акты совместной сверки расчетов.

О полном функционале Личных кабинетов налогоплательщиков можно узнать на сайте ФНС России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]