Биометрические данные можно будет внести через смартфон

Физическим лицам предлагается дать возможность самостоятельно регистрировать свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе. Данный законопроект о применении информационных технологий в целях идентификации граждан планируется рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию, сообщают «Вести:Приморье».

Поправки внесены депутатами Госдумы и членами Совета Федерации в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 22 апреля этого года.

По законопроекту физические лица вправе с применением мобильного телефона, смартфона, планшета или персонального компьютера размещать в единой биометрической системе свои биометрические персональные данные. Размещаться такая информация должна с использованием программного обеспечения, предоставляемого оператором единой биометрической системы, отмечает «Парламентская газета».

Использование единой биометрической системы с применением указанных биометрических персональных данных государственными органами, банками и иными организациями будет допускаться в случаях, определенных Правительством РФ по согласованию с Банком России, а также на основании договора с оператором единой биометрической системы.

Предусматривается, что государственные органы, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели, нотариусы и организации вправе использовать единую биометрическую систему в случаях, установленных Правительством РФ, а также на основании договора с оператором единой биометрической системы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]