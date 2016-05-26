Приготовьтесь оплатить «лицом». Получение услуг станет проще

В России готовят к запуску мобильное приложение, которое позволит пользователям самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные для получения коммерческих и государственных услуг, а также оплачивать их «по лицу», сообщают «Вести:Приморье».

С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ, пишет РИА Новости. Помимо сдачи биометрии в МФЦ это также можно будет сделать самому на своем смартфоне.

"Планируется запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии с использованием мобильного приложения "Биометрия" от "Ростелекома", - сказали в компании. Расширится и сфера применения ЕБС. Так, на основе биометрии граждане смогут проводить оплату "по лицу", проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. "Все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в Единой биометрической системе", - отметили в компании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]