Тюнингованный Civic угнали на эвакуаторе у всех на виду и сдали на металл за 5000

Человеческая наглость не знает предела и история жителя Владивостока это подтверждает. У Максима прямо из-под дома похитили автомобиль. При этом действовали не в тихушку, а у всех на виду, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на dv.kp.ru.

Во двор на Калинина подъехал эвакуатор, погрузил довольно приметный Civic, и увез в неизвестном направлении. Пока владелец бегал по инстанциям и искал концы, машину попросту разобрали по запчастям в ближайшем пункте приема металлолома.

Молодой житель Первомайского района Владивостока купил Ноnda Civic Ferio несколько лет назад. Машина 1993 года производства была не на ходу и парень планировал ее постепенно восстановить. После чего собирался переоформить на себя, как и полагается. Однако устранить неполадки быстро не удалось. Седан мертвым грузом осел во дворе многоэтажки, именно это и привлекло внимание ушлых любителей легкой наживы.

– Вернулся домой, а моей машины нет. Начал звонить в администрацию города и ГИБДД, ответили, что не забирали. Авто стоит на учете, но числится на бывшем владельце. У меня есть все документы на машину, договор купли-продажи и доверенность с подписью бывшего хозяина. Но в полиции сказали, что необходимо их заверить нотариально, поэтому с первого раза заявление об угоне не приняли. Вернулся домой и начал обзванивать инстанции, в итоге скоро приехал наряд, а уже часа через 3 мой Civic нашли, – рассказал Максим.

Машину обнаружили в пункте приема металлолома. Но, к сожалению, драгоценное время было потеряно и Honda как раз успели разобрать на запчасти.

– Как мне сказали в полиции, тех, кто угнал машину, уже нашли. В пункте приема металлолома заверили, что заплатили за авто 5000. Но мне в это мало верится, явно же металла больше, да и распродать ее по запчастям можно в 10 раз выгоднее, – посетовал пострадавший.

Напомним, ранее мы сообщали, что «металлисты» увезли чужие гаражи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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