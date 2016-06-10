Припаркованные на Гамарника авто превратились ночью в "батуты"

Ночью во Владивостоке во дворе дома на улице Гамарника, 17 хулиганы решили проверить свои акробатические способности, сообщают «Вести:Приморье».

Так, один из двух молодых людей, проходя мимо припаркованных авто, решил запрыгнуть на капот одной из машин. Сработала сигнализация. Однако, это не смутило злоумышленника. Он повторил тот же «трюк» с другими авто. Еще несколько машин оказались «под ногами» парня. На машинах остались вмятины.

Надеемся, камеры, в поле зрения которых попали молодые люди, помогут установить их личности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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