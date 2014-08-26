Президент Белоруссии «вспомнил» Владивосток в своем обращении к народу республики, пригрозив «пожаром»

Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при раскачивании Белоруссии, сообщают «Вести:Приморье».

В обращении к народу президент Белоруссии заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы, на ней решили отработать новые технологии «цветных революций». Если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки, то тяжело будет всем до Владивостока, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу, которое транслировал РБК.

Он заявил, что против Белоруссии «брошены миллиардные ресурсы, новейшие технологии», и попросил всех, кто его «слышит с этой трибуны», не раскачивать ситуацию в республике. По его словам, белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи всегда «жили здесь в мире».

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не собирались отправляться в другие страны, они были целенаправленно засланы в страну. Информацию о том, что задержанные летели транзитом через Белоруссию, президент назвал «враньем».

«Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать», — сказал Лукашенко.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя РБК заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении России, сделанное во время его послания, выразил мнение, что ничего страшного по отношению к России Лукашенко не сказал. «Что касается его высказывания по отношению к группе задержанных лиц, я считаю, что ничего обидного сказано не было. Лишь его голословное утверждение, что они были посланы для дестабилизации обстановки. Ключевой вопрос, кто их послал. Россия не заинтересована в дестабилизации в Белоруссии», — заявил Калашников. Он выразил мнение, что частных наемников в республику отправили представители Запада.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]