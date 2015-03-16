Преступления на миллион: пятеро подозреваемых задержаны в Приморье

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что в ночное время на территорию частного домовладения по улице Чкалова проникли неизвестные. Сорвав навесной замок с контейнера, они похитили инструменты для производства дорожных работ: виброплиты, культиватор, компрессоры, генераторы, шворезчик. Общая сумма причиненного ущерба составила 400 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере».

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых.

В ходе совместной спецоперации полицейских и бойцов Росгвардии по подозрению в совершении преступления задержаны пятеро человек: трое - жители Артема в возрасте 19, 20 и 46 лет, еще двое – жители Спасска-Дальнего в возрасте 17 и 19 лет.

Все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и разбойные нападения. Несовершеннолетний житель Спасска-Дальнего совершал преступления, находясь на условной мере наказания.

В ходе следствия установлена причастность задержанных к нескольким преступлениям, которые они совершили в течение последних трех месяцев.

Так, в конце мая, причинив жителю Артема телесные повреждения, злоумышленники похитили грузовой автомобиль марки Мазда Титан стоимостью 150 тысяч рублей, а также денежные средства в размере 50 тысяч рублей.

Спустя несколько дней молодые люди на очередное преступление поехали на похищенном автомобиле, прикрепив на него государственные номера, снятые с транспортного средства на станции Угольной.

В ночное время они проникли на территорию организации, расположенной по улице Ляпидевского. Надев медицинские маски, злоумышленники ворвались в складское помещение. Угрожая охраннику расправой, они похитили компьютерную технику. Общая сумма причиненного ущерба составила 550 тысяч рублей.

Также установлена причастность задержанных к краже мотоцикла из гаража в поселке Заводском.

В следственном подразделении возбуждены уголовные дела: два - по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», еще одно - по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе обысков, проведенных в рамках расследования уголовных дел, в гараже одного из задержанных обнаружена часть похищенного имущества. А также две единицы оружия, боеприпасы, маски, радиостанции, похищенные с автомашины государственные номера.

В ходе следствия установлена причастность 20-летнего жителя Артема к совершению преступления в 2019 году. Применив насилие, не опасное для жизни, он забрал у молодого человека золотую цепочку.

Трем фигурантам уголовных дел предъявлено обвинение. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще двое находятся на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается. Устанавливается причастность задержанных к ранее совершенным преступлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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