Погода в приморской столице и по краю будет отличаться в предстоящие выходные

Погода на выходных обещает быть комфортной для отдыха в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

По прогнознам синоптиков, в субботу, 8 августа, циклон, который принес обильные дожди в Приморье, будет смещаться над южной частью Охотского моря, вблизи Курильских островов. Атмосферное давление с севера будет над краем расти, небольшие дожди сохранятся лишь местами. Минимальные температуры составят +14...+19 °С, на северо-востоке понизятся до +8...+13 °С. Днем в континентальной части Приморья будет умеренно тепло, +23...+28 °С, на восточном побережье, под влиянием антициклона будет прохладнее, +14...+19 °С.

В воскресенье над краем будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков, лишь на побережье может поморосить. Ночные температуры существенно не изменятся, а днем в континентальной части будет немного теплее, чем в субботу.

Во Владивостоке погода в выходные дни будет немного отличаться. В субботу утром не исключен моросящий дождь. Ночь станет прохладнее, чем накануне, +16...+18 °C. Днем погода с прояснениями, в первой половине дня будет дуть теплый северный ветер и воздух успеет прогреться до +23...+25 °C. В воскресенье ветер сменится на юго-восточный, вероятна морось и похолодает на 2-3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]