В выходные у приморцев есть шанс попасть на пляж

В выходные дни дожди в Приморском крае начнут прекращаться. При этом для отдыха на природе более благоприятным будет воскресный день, а вот в субботу необходимо будет предусмотреть укрытие на случай дождя.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", днём в субботу, 24 августа, высотный вихрь уйдёт в Японское море. Дождей в Приморье станет меньше, и интенсивность их уменьшится. Фон максимальных температур воздуха составит +19…+27 °С.

В воскресенье атмосферное давление над краем буде расти, после продолжительных дождей установится спокойная, без осадков погода. Ночь будет немного прохладней. Днём максимальные температуры существенно не изменятся.

Во Владивостоке в выходные дни погода также улучшится. В субботу не исключён небольшой дождь. В воскресенье в краевой столице солнца будет ещё больше, осадков не ожидается. Температурный фон существенно отличаться не будет. Минимальная температура воздуха +15…+18 °С, максимальная +20…+24 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]