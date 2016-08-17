На следующей неделе погода еще дважды огорчит приморцев

Следующее ухудшение погоды ожидается 10-11 августа, а потом 14 августа, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт "Маглипогода".

Как рассказал народный синоптик, тайфун "Хагупит" принес меньше осадков в Приморье, чем ожидалось: "В этот раз, можно сказать, нам повезло, осадков выпало меньше, чем ожидалось, например, на востоке края выпало около 100 мм".

Сейчас в крае еще продолжаются дожди и будут идти и дальше местами.

В предстоящие выходные в Приморье ожидается комфортная для отдыха погода. А ее ухудшение ожидается уже 10-11 августа и в последствии 14 августа, - сообщает "Маглипогода".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]