О новой погодной угрозе в Приморье сообщил "народный синоптик"

Сайт "Маглипогода" ухудшил прогноз для Приморья. Ранее сообщалось об ухудшении погоды 10-11 августа, а потом 14 августа! Теперь "народный синоптик" утверждает, что 14 августа ожидается серьёзное ухудшение погоды, а следующее ухудшение погоды ожидается 18 августа.

Также "Маглипогода" отмечает, что полярный фронт все также находится возле берегов Приморья в Японском море.

Напомним, сегодня Приморье находится под влиянием тропического шторма JANGMI. По информации приморских синоптиков, за ночь на побережье выпало до 40 мм осадков, во Владивостоке - около 1мм осадков. Днем на юго-востоке края обильные осадки сохранятся в первую половину дня. Вечером осадки пойдут на убыль. Остальная территория Приморья будет находиться под воздействием фронта хабаровского циклона, который вызовет местами дожди, но меньшей интенсивности. В отдельных районах не исключены грозы. Максимальные температуры воздуха останутся на уровне вчерашнего дня.

Сегодня на большинстве рек Приморья отмечаются подъемы уровня воды до 0,1 м, в среднем и нижнем течении рек центральных и северных районов — до 0,4 м. Дождевые паводки проходят преимущественно в коренных руслах, и только в среднем и нижнем течении рек центральных и северных районов отмечается затопление пойм, с подтоплением пониженных участков прилегающей местности.

В Ольгинском районе введен режим повышенной опасности из-за прохождения тропического шторма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru