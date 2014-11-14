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МВД разъяснило порядок замены автономеров в связи с введением новых стандартов

МВД разъяснило порядок замены автономеров в связи с введением новых стандартов

Водители не обязаны менять автомобильные номера из-за введения нового национального стандарта, однако квадратные знаки могут быть актуальны для владельцев японских и американских иномарок, рассказали в МВД России.

Как сообщает РИА Новости, граждане могут поменять номера на новые "исключительно по их желанию или необходимости". При этом их можно устанавливать лишь сзади транспортного средства, а спереди должны размещаться таблички стандартного размера.

На этой неделе в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и другого вида транспорта. В частности, свой знак появился у внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы), Также ввели типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) автомобилей.
 
Выдавать их будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.

Разработка стандарта проходила в Научном центре БДД МВД в 2017-2018 годах. При подготовке проекта специалисты учитывали предложения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, а также Минобороны, Минсельхоза и других заинтересованных организаций и лиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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