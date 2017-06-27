"Кредит в одно касание" - уникальное предложение от Сбербанка

Кредит в одно касание. Сбербанк ввел новую услугу для клиентов. Оформить займ теперь можно сразу на кассе магазина. О преимуществах ПОС-кредитования в этом сюжете.

Покупка, на которую Александр долго не мог решиться. Одно касание. Деньги на счете. Новый телефон в руках. Сегодня это, пожалуй, самый быстрый способ оформить кредит, не отходя от кассы магазина. Достаточно сообщить продавцу и поднести дебетовую карту к платежному терминалу. Новая услуга сервиса «Покупай со Сбербанком» уже в магазинах Приморья.

Ольга Васильева, начальник сектора по продажам продуктов эквайринга Приморского отделения ПАО Сбербанк: "На нашем терминальном оборудовании держатели карт Сбербанка могу быстро и легко получить кредит. Срок - от 3 до 36 месяцев. Сумма от 3 000 до 300 000руб. Не имеет аналога ни на российском, ни на мировом рынке ПОС-кредитования".

Раньше сервис давал возможность получить займ на товар только при заказе через Интернет. Теперь клиенты Сбербанка могут позволить себе больше и во время оффлайншопинга.

Дмитрий Иванов, продавец-консультант: "Бывают моменты, люди заходят, хотят приобрести, а не хватает суммы. Мы предлагаем эту услугу и у человека есть вариант".

Без визитов в банк или общения с курьером. Для оформления достаточно цифровой подписи. Сегодня сервис доступен в 500 магазинах края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]