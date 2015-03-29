Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах

Министерство транспорта изучает возможность увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих в интервью РИА Новости. Он пояснил, что в регионах есть "прекрасные дороги", речь идет о трассах первой — 1А, 1Б — и второй технической категории.



"Эти дороги по показателям ширины полосы, <...> радиуса поворота, <...> по техническим параметрам полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. <...> Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями. Именно для них мы и прорабатываем возможность повышения скорости", — добавил Дитрих.



Министр не уточнил сроки, когда могут принять окончательное решение.



К первой категории 1А и 1Б относят автодороги с четырьмя и более полосами движения, с шириной полосы 3,75 метра, обочины — 3,75 метра, пересечением с автодорогами в разных уровнях.



Во вторую категорию входят дороги с двумя или четырьмя полосами шириной 3,5-3,75 метра, обочиной в два с половиной — три метра и имеющие пересечения с другими автодорогами в одном уровне.

На платных трассах скоростной лимит могут увеличить со 130 до 150 километров в час. Об этом в конце июля сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас, согласно ПДД, за пределами населенных пунктов мотоциклы, легковые машины и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до трех с половиной тонн на магистралях могут передвигаться со скоростью 110 километров в час, на остальных дорогах — не более 90 километров в час.

В некоторых случаях собственник дороги может разрешить повысить скорость на магистрали до 130 километров в час.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]