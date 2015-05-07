ВДЦ "Океан" готов вернуть деньги за путевки на перенесенную смену

Руководство Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан", который ранее объявил о переносе заезда детей на вторую смену из-за выявления у работников коронавируса, вернет деньги за коммерческие путевки родителям, которые откажутся от новых дат смены. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ВДЦ.

Ранее в субботу центр сообщил о переносе заезда детей на вторую летнюю смену из-за выявленных у сотрудников лагеря бессимптомных случаев заражения коронавирусом. Смена должна была начаться 8 августа.

"Официально заезд смены запланирован на 20 августа. Дата окончания осталась без изменений - 31 августа. На вторую летнюю смену были доступны путевки как на бюджетной, так и на коммерческой основе. Деньги за коммерческие путевки в полном объеме будут возвращены всем, кто откажется от заезда в установленные даты", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что о переносе даты заезда родители были извещены заранее по телефону. Как только были получены результаты обследования сотрудников на коронавирус, руководство ВДЦ провело экстренное заседание, в результате которого было принято решение о переносе даты начала второй летней смены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]