"Кайф на рабочем месте": во Владивостоке водитель такси расслаблялся в салоне авто

Во время несения службы на улице Вилкова во Владивостоке внимание инспекторов патрульно-постовой службы привлек мужчина, находившийся в салоне автомобиля одной из фирм такси. Гражданин пребывал в неадекватном состоянии под воздействием наркотических веществ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, в ходе досмотра у мужчины обнаружен сверток с запрещенным веществом. Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист направили его на исследование. Экспертизой установлено, что в свертке находилась смесь, содержащая метилэфидрон. Масса запрещенного вещества составила 0,29 грамма.

37-летний житель Владивостока задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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