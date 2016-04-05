ФАС России собирается проверить наличие бензина на заправках Приморья

ФАС России проверит информацию о прекращении продажи бензина на АЗС Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Ранее сообщалось, что независимые заправки отказываются закупать топливо, поскольку оптовые цены сейчас превышают «разумные» розничные.

После публикации в СМИ об отказе независимых заправок приобретать топливо на заводе «Роснефти» из-за высоких цен Федеральная антимонопольная служба начала проверку.

«ФАС России начала проверку по этим сообщениям. Необходимо установить, имеют ли место такие случаи, в каких объёмах и по каким причинам. В случае подтверждения необоснованного сокращения реализации либо изъятия моторного топлива из обращения незамедлительно будут приняты меры антимонопольного реагирования», – заверил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.

Напомним, неделю назад АЗС «Октант» перестала отпускать АИ-98, а на «Бензо» пропал не только 98-й, но и 95-й бензин. Как сообщил президент Приморского топливного союза Владимир Чирсков, оптовые цены стали превышать розничные. Топливо на бирже продаёт только «Роснефть», у которой есть два ближайших завода к Приморью – Ангарский НХК и Комсомольский НПЗ. Комсомольский НПЗ «Роснефти» продает через биржу около 120 тонн АИ-95 в день при необходимой 1000 тонн в день.

«Роснефть» в комментарии РБК сообщила, что «заявления Приморского топливного союза о занижении «Роснефтью» продаж топлива на Дальнем Востоке на бирже и мелким оптом являются необоснованными и не соответствующими действительности. Заявки, поданные «независимыми» сетями, в июле были удовлетворены компанией в полном объеме». Представитель «Роснефти» также уточнил, что заявки на приобретение бензина марок АИ-95 и АИ-98 со стороны розничной сети «Октант» в июле не поступали.

По данным «Роснефти», ежедневно Комсомольский завод продает на бирже 1200 тонн различных видов бензина и дизеля, «что соответствует производственным возможностям предприятия». Из них компания действительно продает 120 тонн АИ-95 и АИ-98 в сутки, добавил ее представитель.

Представитель «Роснефти» указал, что в первую очередь топливом обеспечиваются её собственные АЗС, но она не является монополистом по его продаже на региональных рынках: топливо можно приобретать через биржу или у других поставщиков.

В регионе есть и другой крупный завод – Хабаровский НПЗ, принадлежащий «Нефтегазхолдингу» экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова (сеть заправок «ННК-Приморнефтепродукт»). Но последний редко продает дизель мелким оптом: основную часть топлива завод поставляет на собственные заправки (владеет сетью из 270 АЗС в нескольких регионах Дальнего Востока, из них в Приморье – 92). По данным Приморского топливного союза, в регионе работает 335 заправок, 214 из них – у независимых сетей.

С конца июня оптовые цены Комсомольского НПЗ превышают розничные цены на АЗС «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» (сводная таблица есть в распоряжении VL.ru). По состоянию на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 рубля на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, а на АИ-98 – почти на 6% (3 рубля на литр). Владельцам независимых АЗС невыгодно покупать топливо на оптовом рынке для продажи.

Отметим, что несколько дней назад на сети «Бензо» 95-й бензин всё же появился – по цене 52,49 рубля за литр. По сравнению с 6 июля бензин прибавил в цене 6,2 рубля. Топливо на «Октанте» тоже подорожало. АИ-92 прибавило 40 копеек к литру: вместе 45,47 рубля стало стоить 45,87. АИ-95.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]