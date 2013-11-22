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"Отсутствие лееров или пьяный гонщик": пользователи соцсети ищут виновника жесткого ДТП во Владивостоке

"Отсутствие лееров или пьяный гонщик": пользователи соцсети ищут виновника жесткого ДТП во Владивостоке

Источник фото: Экипажи ДПС

Жесткое ДТП в районе Зари во Владивостоке.

Subaru Legacy двигался в город, а Toyota Prius из города. В этот момент, один из автомобилей выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение. В результате ДТП пострадала пассажирка Prius, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС".

Пользователи Сети уверены, что если бы на данном участке дороги были разделительные леера, лобового столкновения не было:

"Интересно, сколько трупов нужно на этом участке дороги, чтобы поставили леера?", "Если бы были разделительные леера, лобового столкновения не было.😠", "Уже месяц лежит новый асфальт, разметок полос нет, люди ездят на глазок, боятся встречку!"

Однако, по словам очевидцев, водитель "Субару" находился в состоянии алкогольного опьянения и именно он спровоцировал аварию. Официальную версию происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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