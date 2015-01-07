Новости Происшествия
Сегодня, 09:49

Во Владивостоке пьяная автоледи стукнула чужое авто и пошла по своим делам

Во Владивостоке пьяная автоледи стукнула чужое авто и пошла по своим делам

Источник фото: dps_vl
Пьяная автоледи стукнула чужое авто и пошла по своим делам. Авария произошла во Владивостоке на улице Шепеткова возле дома 29, - сообщает "Вести: Приморье".
По данным паблика dps_vl, пьяная мадам за рулём Honda Fit врезалась в Toyota Belta, после чего закрыла автомобиль и удалилась в неизвестность.
Стоит отметить, что лобовом стекле Honda Fit имеется наклейка "Инвалид", а на заднем стекле телефон "Яндекс-такси". 
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме