Во Владивостоке пьяная автоледи стукнула чужое авто и пошла по своим делам

Пьяная автоледи стукнула чужое авто и пошла по своим делам. Авария произошла во Владивостоке на улице Шепеткова возле дома 29, - сообщает "Вести: Приморье". По данным паблика dps_vl, пьяная мадам за рулём Honda Fit врезалась в Toyota Belta, после чего закрыла автомобиль и удалилась в неизвестность.

Стоит отметить, что лобовом стекле Honda Fit имеется наклейка "Инвалид", а на заднем стекле телефон "Яндекс-такси".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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